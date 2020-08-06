Мужчина застрял в мусоропроводе, убегая от преследователей

В Обнинске калужской области произошел нелепый и опасный инцидент. Мужчина застрял в мусоропроводе, когда убегал от преследователей.

Потерпевшего нашли жители многоэтажки. Он находился в промежутке межу 7-м и 8-м этажами. О присутствии гражданина в помойке удалось узнать по торчащей из мусоропровода голове.

Как заявил пострадавший, он оказался в мусоропроводе не по собственному желанию. Якобы ему пришлось спрятаться от недоброжелателей, которые его преследовали. Когда за ним гнались, мужчина увидел спасение в мусорке и залез туда, однако выбраться обратно не получилось: гражданин в мусоропроводе застрял.

Соседи вызвали на место работников управляющей компании и спасателей. Сотрудникам МЧС пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить бедолагу без вреда для его здоровья. Мусоропровод тоже остался цел, пишет Обнинск.Name.