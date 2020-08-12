Мужчина застрелил соседку из-за кота

Вынесен приговор 71-летнему жителю Белгородской области, который убил соседку после исчезновения кота. Об этом пишет газета «МК».

Инцидент произошел 13 февраля. По версии следствия, у пенсионера пропал кот. Он решил, что к исчезновению домашнего животного имеет отношение 54-летняя соседка.

Пьяный злоумышленник взял свое охотничье ружье, пришел к женщине в дом и выстрелил ей в область грудной клетки. Она скончалась на месте. Убийцу задержал сын погибшей.

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Отметим, что мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы в колонии строгого режима.