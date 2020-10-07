Мужчина зарезал мать и возлюбленную из-за отсутствия детей

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, которого обвиняют в совершении двойного убийства. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что обвиняемый на протяжении двух лет выслушивал упреки от 55-летней матери из-за отсутствия детей. Также женщине не нравилось, что сын проживал вместе с 48-летней возлюбленной из-за ее возраста.

По версии следствия, 20 апреля в ходе застолья злоумышленник и обе женщины стали конфликтовать. Тогда мужчина взял нож и стал наносить множественные удары по телу обеих жертв. Потерпевшие скончались.

В общей сложности он нанес жертвам чуть менее 60 ножевых ранений.