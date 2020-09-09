Мужчина зарезал любовницу прямо на глазах у ее ребенка в Омске

Задержан 37-летний житель Омска, который подозревается в нападении на женщину. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел в общежитии. В отдел полиции поступил звонок от охранника общежития. По словам охранника, неизвестный ранил ножом женщину. Сотрудники Росгвардии нашли на месте происшествия окровавленную женщину в ее комнате. Кроме нее, там находился маленький ребенок.

Выяснилось, что ранения нанес ее сожитель. Пара поругалась из-за того, что омичка отказалась вновь жить вместе. Это привело мужчину в ярость, и он схватился за нож. В результате нападения потерпевшая получила резаные раны рук, а также упала и сильно ударилась головой.

Жертве диагностировали также черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.