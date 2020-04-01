Мужчина в медицинской маске устроил стрельбу в Коммунарке

Алексей Агеев
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Мужчина в медицинской маске устроил стрельбу около подъезда одного из домов. Неизвестный стрелял из пистолета на улице Сосенский Стан в Коммунарке.

В результате стрельбы травмированным оказался один человек. Его срочно доставили в медучреждение. Сотрудники МВД рассказали о подробностях ЧП. По их словам, нападавший «окликнул мужчину 1990 года рождения», а затем «с расстояния 5-7 метров» совершил несколько выстрелов по ногам потерпевшего и скрылся.

По факту нападения уже завели уголовное дело. Ведется розыск стрелка, сообщает РЕН ТВ.

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