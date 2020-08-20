Мужчина ударил ножом в спину ребенка на детской площадке

Правоохранительные органы задержали злоумышленника, который напал на 12-летнюю девочку. Об этом пишет портал «Южные дела». Появилось видео допроса задержанного.

Инцидент произошел на днях в одном из микрорайонов Анапы. Сообщается, что ребенок играл на детской площадке. К школьнице подошел незнакомец и заговорил с ней. Испугавшись, девочка попыталась убежать. Мужчина догнал ее и ударил ножом в спину, после чего скрылся.

В результате случившегося ребенок госпитализирован в больницу. Девочке оказывается необходимая помощь.

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Злоумышленником оказался 28-летний гражданин одного из стран ближнего зарубежья.