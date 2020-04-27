Мужчина убил жену на Кубани

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Житель Краснодарского края забил до смерти супругу за грязь в доме. ЧП произошло 19 апреля. Труп погибшей обнаружили лишь через четыре дня.

Как полагают правоохранители, 42-летний подозреваемый и его 47-летняя супруга жили в доме на Виноградной улице. В дневное время суток чета устроила застолье, в ходе которого краснодарец начал упрекать жену за то, что она развела грязь в доме, долго не убирая его. Начался конфликт, который закончился тем, что 42-летний гражданин нанес супруге удары по голове и телу. Потерпевшая оказалась без сознания, а мужчина стал дальше употреблять спиртное.

23 апреля соседи заметили, что 47-летняя жительница Кубани долго не покидает дом и обратились в правоохранительные органы. На место ЧП приехали стражи порядка, которые обнаружили труп женщины и задержали ее супруга. По факту произошедшего продолжается расследование, сообщает Кубань24.

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