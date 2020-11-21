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Новости мираПроисшествия

Мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка друга под Саратовом

Никита Брыкин

Стражи порядка задержали 47-летнего жителя Саратовской области, который подозревается в убийстве ребенка, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 20 ноября в частном доме в Энгельсе. Сообщается, что 37-летний мужчина оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром приятеля. Вернувшись домой, он обнаружил мертвого ребенка на полу кухни с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.

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