Мужчина убил оставленного ему под присмотр ребенка друга под Саратовом

Стражи порядка задержали 47-летнего жителя Саратовской области, который подозревается в убийстве ребенка, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел 20 ноября в частном доме в Энгельсе. Сообщается, что 37-летний мужчина оставил своего шестилетнего пасынка под присмотром приятеля. Вернувшись домой, он обнаружил мертвого ребенка на полу кухни с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.