Мужчина спрятал тело убитой подруги в холодильнике в Башкирии

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В Башкирии расследуется жестокое убийство, совершенное в городе Октябрьском. Об этом пишет портал «Башинформ».

Сообщается, что 20 апреля в заброшенном доме было найдено тело 36-летнего мужчины и его сожительницы.

По версии следствия, между ними произошел конфликт, в ходе которого сожитель нанес жертве множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте. После этого он спрятал тело в холодильнике и свел счеты с жизнью. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.