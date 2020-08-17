Мужчина разгромил лабораторию с криком «Коронавируса нет»

Мужчина разгромил медицинскую лабораторию, выкрикивая «Коронавируса нет». В медучреждении делают тесты на новую инфекцию.

Последствия «выступления» гражданина были засняты на видео. Больше всего досталось процедурному кабинету. В нем оказались перевернутыми мебель, медоборудование. Везде разлита вода, скорее всего, разбиты и пробирки с анализами.

Как сообщили очевидцы, медики вызвали полицию на место происшествия, а сам буйный гражданин скрылся. Однако он обещал вернуться, когда не будет очереди в лабораторию. По слухам, именно это и разозлило мужчину.

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В итоге неадекватного гражданина задержали. Ему вызвали бригаду специализированной медпомощи и доставили в больницу, сообщает РЕН ТВ.