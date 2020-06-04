Мужчина получил срок за шутку над полицейским в Новосибирске

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Суд вынес приговор 27-летнему жителю Новосибирска, который напал на полицейского. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел в феврале у станции метро «Березовая роща». Нетрезвый мужчина надел балаклаву себе на голову, подошел сзади к сотруднику полиции, достал игрушечный пистолет и приставил его к голове правоохранителя.

Страж порядка не растерялся и пресек попытку «нападения». Суд приговорил обвиняемого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.