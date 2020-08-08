Мужчина пойдет под суд за публикацию видео своей голой подруги

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Астрахани, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина созвонился по видеосвязи со своей знакомой. В ходе разговора женщина продемонстрировала неназванную «обнаженную часть своего тела».

После этого парень разместил видеозапись на одном из интернет-сайтов, тем самым нарушив право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни. Расследование продолжается.