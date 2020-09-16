Мужчина на заседании пригрозил судье своим половым органом

Газете «МК» стало известно о шокирующем эпизоде, который произошел в одном из кабинетов суда подмосковного Лыткарино.

Сообщается, что 34-летний житель Омска подрабатывал в такси. Водитель выглядел чересчур возбужденным, поэтому стражи порядка доставили его в отдел полиции на медицинское освидетельствование. Мужчине это не понравилось – он затеял драку и поколотил двоих автоинспекторов. Против него возбудили уголовное дело.

На заседании мужчина стремительно разделся догола и стал своим половым органом в сторону судьи. Его поместили под стражу и обвинили в неуважении к суду.

Выяснилось, что ненависть к правоохранительным органам у сибиряка в крови: в июле прошлого года в Омске его оштрафовали на восемь тысяч рублей за оскорбление представителя власти.

Отметим, что мужчина получил один год и два месяца колонии-поселения.