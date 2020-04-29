Мужчина молча убил жену мертвого брата в Саратове

В Саратове осудят мужчину, который расправился с женой умершего брата. ЧП случилось 2 апреля.
66-летний обвиняемый в тот день пришел домой к 71-летней вдове. С собой он принес нож. Когда женщина открыла дверь гостю, он, сделав шаг в квартиру, нанес три ранения ножом потерпевшей. Все удары холодным оружием пришлись в область живота.
От полученных повреждений пострадавшая умерла в медучреждении. Нападавший был задержан. По факту случившегося заведено уголовное дело. Вскоре убийцу осудят, сообщает «Регион online».
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