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Мужчина молча убил жену мертвого брата в Саратове

Алексей Агеев

Запатентована «молния»

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В Саратове осудят мужчину, который расправился с женой умершего брата. ЧП случилось 2 апреля.

66-летний обвиняемый в тот день пришел домой к 71-летней вдове. С собой он принес нож. Когда женщина открыла дверь гостю, он, сделав шаг в квартиру, нанес три ранения ножом потерпевшей. Все удары холодным оружием пришлись в область живота.

От полученных повреждений пострадавшая умерла в медучреждении. Нападавший был задержан. По факту случившегося заведено уголовное дело. Вскоре убийцу осудят, сообщает «Регион online».

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