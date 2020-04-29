Мужчина изнасиловал и убил женщину из-за iPhone

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Мужчина, проживающий в Чите, будет осужден за совершение изнасилования и убийства. Он совершил сразу два жестоких преступления 13 июля минувшего года, в вечернее время суток.

Будучи пьяным, гражданин набросился на молодую женщину неподалеку от площади Октябрьской революции, когда увидел в ее руках смартфон iPhone 8. Он хотел похитить телефон. Напав, мужчина ударил по лицу жертву, она упала на землю и выронила девайс. Но в это время нападавший уже забыл про «Айфон». Он оттащил женщину в кусты, надругался над ней, а потом задушил.

Затем, не обнаружив смартфона, мужчина похитил полторы тысячи рублей и убежал. Теперь ему предстоит ответить за совершенные преступления, сообщает «Регион online».