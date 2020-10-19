Мужчина изнасиловал и убил восьмилетнюю девочку в Дагестане

В Дагестане задержали 36-летнего жителя селения Леваши, которого подозревают в убийстве и изнасиловании 8-летней Калимат Омаровой, пишет портал «Вести Ставрополье».

Девочка исчезла 29 июля 2018 года в Каспийске. В тот день она вышла в магазин за хлебом, с тех пор ее никто не видел. В сентябре в сточной канаве нашли сумку, внутри которой находились человеческие останки.

Выяснилось, что местные жители обнаружили погибшего ребенка. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании девочки. Предполагаемый убийца доставлен в отдел полиции.