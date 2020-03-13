Мужчина избил себя монтировкой, чтобы инсценировать ограбление на Сахалине

Холмские полицейские изобличили подозреваемого в ложном доносе о нападении. Об этом пишет портал АСТВ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратился 25-летний мужчина. Он сообщил, что на него якобы напал неизвестный и похитил более ста тысяч рублей По факту грабежа следственные органы возбудили уголовное дело.

Вскоре выяснилось, что за несколько часов до происшествия потерпевший совершал ставки в одной из букмекерских контор и проиграл порядка 110 тысяч рублей.

Как оказалось, мужчина запаниковал, когда понял, что не сможет объяснить, куда пропали деньги с карты. Тогда он взял монтировку, несколько раз ударил себя по голове и пошел в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.