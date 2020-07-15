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Новости мираПроисшествия

Мужчина избил полицейского мангалом в Югре

Иван Федоров
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Мужчина избил мангалом сотрудника правоохранительных органов. ЧП произошло в одном из дворов города Ханты-Мансийска.

Стражи порядка приехали во двор для усмирения компании отдыхавших. Последние жарили шашлыки около дома и вели себя слишком громко. Когда полицейские попросили компанию вести себя потише, 55-летний пьяный мужчина сперва упал, а когда полицейский стал помогать ему подняться, местный житель стал обороняться и нанес правоохранителю удар по голове мангалом.

В отношении мужчины завели уголовное дело, потому что он не стал подчиняться законному требованию стража порядка, а также ударил полицейского как минимум один раз по голове мангалом. За проступок мужчине грозит штрафная санкция в 200 тысяч рублей или тюремный срок продолжительностью до пяти лет, сообщает РЕН ТВ.

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