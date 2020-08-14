Мужчина из Томска установил мировой рекорд по жиму штанги лежа под водой

Житель Томска установил новый мировой рекорд по жиму лежа под водой. Вместе со своим достижением атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Новый рекорд был установлен мужчиной на озере Лебяжьем в населенном пункте Победа на территории Томского региона. В момент установления рекорда поддерживать атлета пришли примерно 100 человек.

Спортсмен зашел в воду, задержал дыхание, нырнул и отжал 50-килограммовую штангу под водой 76 раз. По регламенту Книги рекордов Гиннесса, съемка велась с разных сторон от замера штанги до непосредственно выполнения упражнений.

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Представители томской администрации заявили, что все необходимые документы будут отправлены с доказательной базой в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее рекорд по жиму штанги под водой устанавливал житель США Грег Уиттсток. Он сумел отжать штангу, погрузившись под воду, 62 раза, сообщает РЕН ТВ.