Мужчина из мести сообщил врачам, что у его жены коронавирус

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Жителя Тавды привлекли к административной ответственности за заведомо ложный вызов скорой помощи. Об этом пишет «Российская газета».

Сообщается, что 20 марта он позвонил и сказал, что его супруга больна. Медики прибыли по адресу, но дверь им не открыли. На следующий день безработного мужчину доставили в дежурную часть.

Выяснилось, что накануне он распивал алкоголь с приятелем. Мужчина пошел не к себе домой, а к теще, однако там его дожидалась разгневанная жена. Супруги поругались, и мужчина решил отомстить: взял телефон жены позвонил с него диспетчеру, сообщив об коронавирусе у своей второй половины. Сотрудники полиции не оценили шутку.