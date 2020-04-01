Муж зверски убил жену на глазах у сына на Урале

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В Сатке Челябинской области 30-летний местный житель обвиняется в убийстве жены на глазах у ребенка. Об этом пишет портал «u74.ru».

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Сообщается, что супруги распивали спиртное. В разгар застолья они поссорились. В какой-то момент женщина выбежала на улицу, забыв надеть верхнюю одежду. Мужчина догнал жертву и нанес ей порядка 15 ударов ножом.

Выяснилось, что за расправой отца над матерью наблюдал их 7-летний ребенок. Как стало известно, безработный глава семейства стоит на учете. Судмедэксперт вынес заключение о полной вменяемости обвиняемого.

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