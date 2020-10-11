Муж зарезал жену за отказ принять цветы в Башкирии

Романтический вечер для семейной пары из Белорецка едва не закончился трагедией. Об этом пишет «КП».

В полицию поступил звонок из местной больницы, куда привезли 43-летнюю женщину с ножевым ранением. На месте происшествия стражи порядка увидели следующую картину: комната общежития была буквально залита кровью и усыпана лепестками роз.

Вскоре правоохранители задержали 51-летнего мужа женщины. Выяснилось, что она уличила возлюбленного в изменах и со скандалом выставила его за дверь. Мужчина решил помириться, купил золотое кольцо и роскошный букет.

Однако когда супруг пришел домой, женщина набросилась на него со скалкой. Тогда злоумышленник пошел в магазин, купил огромный кухонный нож и, вернувшись, вонзил его в живот своей супруге, серьезно повредив ей тонкий кишечник. Соседям удалось отбить жертву.

Сейчас женщина находится в больнице, а ее муж заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.