Муж морил голодом и истязал жену на глазах у детей

В Самарской области местный житель едва не замучил свою жену до смерти. Он запер ее в комнате, морил голодом и избивал, пишет РЕН ТВ.

Матери троих детей удалось позвонить сестре и попросить о помощи. Когда та вместе с полицейскими приехала к ней в квартиру, то не узнала родственницу. Она была словно высушенная мумия, а тело покрыто синяками и ссадинами.

Месяц жертва провела в плену у мужа, который, по словам пострадавшей, избивал ее, пока десятки синяков не сольются в одну большую гематому, покрывшую все тело.

«На диване лежала мумия, мумия как бы высушенная, труп, обтянутый кожей, прям кости», – вспоминает сестра.

Она рассказала, после очередного скандала супруг забрал у ее сестры документы и телефон, запер ее в отдельной комнате и ушел в запой. Детям в это время пришлось питаться у бабушки и приобретать для мамы лапшу быстрого приготовления, чтобы та не умерла с голода.

Семья на учете в органах опеки как социально опасная не состояла, а также на профилактическом учете. Возбуждено уголовное дело.