Муж избил жену табуреткой, а после вонзил в тело несчастной нож

Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Смоленской области, который обвиняется в покушении на убийство 32-летней супруги, пишет портал «Readovka67».

Инцидент произошел в Сафонове. Полицейские решили проведать семейство с сомнительной репутацией. Ранее у пары изъяли их малолетнего ребенка. Вместо усиленно работающих над поведением родителей правоохранители обнаружили пострадавшую в луже крови.

Выяснилось, что перебравший спиртного мужчина набросился на жену с кулаками. Когда руки устали, он стал избивать несчастную табуретом, а после взялся за нож.

Женщину экстренно госпитализировали. Вскоре стражи порядка задержали ранее судимого злоумышленника. Рецидивисту грозит до 15 лет неволи.