Мумию с опарышами два года хранили на балконе в Петербурге

Житель Петербурга более двух лет хранил на балконе своей квартиры на улице Антонова-Овсеенко мумию. Об этом стало известно «Пятому каналу», который поделился жуткими кадрами.

Выяснилось, что тревогу забила соседка снизу. По ее словам, с потолка ее комнаты в коммуналке стали падать личинки мясной мухи.

Она обратилась к соседу из квартиры с верхнего этажа, однако он заявил, что все в порядке. Во вторник, 7 января, выяснилось, было обнаружено скелетированное тело мужчины. Следователи инициировали проверку.