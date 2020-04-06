Москвича Иисуса оштрафовали за выгул собаки на Патриарших прудах

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Жителя столицы Иисуса Воробьева оштрафовал на тысячу рублей. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, пишет РИА Новости.

Ранее мужчину задержали во время прогулки с собакой на Патриарших прудах. Это стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Отмечается, что Воробьев неоднократно не раз нарушал правила режима самоизоляции, пререкался со стражами порядка. Кроме того, он пожелал смерти полицейским и их семьям.

В результате его препроводили в отделение полиции и составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.