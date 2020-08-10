Москвич позвонил маме и умер во время разговора

42-летний мужчина умер во время разговора со своей 73-летней мамой. Инцидент сучился в Москве.

Пенсионерка уехала на дачу, а ее сын в отсутствие матери ударился головой. Он не обратил внимания на рассечение и позвонил маме, желая посоветоваться, потому что из раны текла кровь.

Мать призвала сына промыть рану перекисью водорода и перебинтовать голову. Спустя некоторое время мужчина снова набрал матери и спросил, что делать, ведь кровь течет даже через повязку, не останавливаясь. В ответ пенсионерка стала давать сыну разные советы. После одного из них она перезвонила сыну, однако они не взял трубку.

Перепуганная женщина вернулась с дачи в столицу на первой электричке, однако дома ее ждал лишь труп сына. Позднее было установлено, что кости черепа погибшего при ударе не пострадали. Однако кровь текла из затылочной части головы, и в итоге мужчину умер.

По факту гибели гражданина ведется расследование. Устанавливаются детали инцидента, пишет КП.