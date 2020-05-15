Москвич натравил бойцовскую собаку на женщину из-за замечания

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Жительница Москвы рассказала о том, как мужчина натравил на нее собаку. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. В Сети появилось видео инцидента на Рублевском шоссе, который произошел 12 мая.

По словам женщины, она занималась работой на придомовом участке вокруг дома. Она увидела, как незнакомец рвал цветы с клумбы с тюльпанами. Москвичка сделала мужчине замечание. В ответ он принялся оскорблять ее.

«Кто ты такая, что хочу, то и делаю», – приводит потерпевшая слова злоумышленника.

После этого мужчина перелез через ограды, где его собака породы стаффордширский терьер без намордника. Женщина пошла за ним. Владелец собаки угрожал натравить животное, если женщина не перестанет снимать его. В какой-то момент мужчина дал команду: «Фас».

Мужчина попытался оттянуть собаку, но та вырвала «кусок из руки» пострадавшей. Хозяин животного заявил, что его не посадят, иначе он еще раз натравит собаку на женщину, и она ее загрызет.

Сообщается, что в результате случившегося пострадавшая была госпитализирована и перенесла операцию, ей предстоит еще вторая.