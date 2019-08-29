Москвич лишился 3,2 млн рублей из-за лжеработника банка

В Москве правоохранители ведут расследование по факту исчезновения денежных средств со счета местного жителя. О ЧП стало известно 28 августа.

В ОВД «Замоскворечье» пришел мужчина 1972 года рождения и рассказал, что 23 августа ему на мобильник звонил неизвестный мужчина, который назвал себя работником службы безопасности одного из банков. Затем звонивший призвал обезопасить счет и деньги клиента, попросив сообщать ему поступающие в СМС-сообщениях коды. Это помогло бандиту узнать данные банковской карты жертвы. На следующий день после разговора с мошенником потерпевший узнал, что с его счета «улетели» 3 миллиона 155 тысяч 176 рублей.

По факту исчезновения большой суммы денег ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители ведут розыск возможного афериста, сообщает Агентство Москва.