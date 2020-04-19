В Москве мужчина избил сына за отказ отжиматься

В Москве гражданин Кыргызстана избил своего сына за отказ отжиматься. Видео с моментом инцидента оказалось в распоряжении РЕН ТВ.
При просмотре видео можно заметить, что отец бьет ребенка руками и ногами, чтобы заставить сына отжиматься. Позднее мужчина вооружается металлической трубой и бьет мальчика ею. Под конец он наносит ребенку удар в шею.
По факту случившегося уже начато расследование. При этом мать мальчика «со слезами на глазах попросила прощения». Об этом заявил глава представительства МВД КР в России Аскат Алиев в Facebook. Позднее члены семьи выложили видеоролик. На котором рассказали, что они являются дружными.
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