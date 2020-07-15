Москвич истязал и морил голодом пятилетнего пасынка

Перед судом предстанет житель Москвы, который систематически истязал пятилетнего сына супруги. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Сообщается, что мужчина 1981 года рождения жил в квартире на юге столицы вместе с женой и ее тремя детьми от предыдущих браков. Младшего из них, мальчика 2014 года рождения, он систематически избивал, а также лишал еды и питья и принуждал к «выполнению физических упражнений с запредельными нагрузками».

Мужчина подтвердил, что действительно грубо относился к пасынку, но свою вину не признал. По его словам, он избил ребенка лишь однажды в воспитательных целях.

Ранее мать сдавала детей в один из социальных центров Кабардино-Балкарской Республики.