Москвич Иисус рассказал о задержании на Патриарших прудах

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Москвич Иисус Воробьев рассказал свою версию инцидента с задержанием на Патриарших прудах. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о задержании мужчины, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в центре Москвы во время самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса, за невыполнение законных требований правоохранителей.

Как утверждает Воробьев, никаких объявлений о запрете на посещение сквера он не видел. Мужчина добавил, что пожелал смерти полицейским и членам их семей «на эмоциях».

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