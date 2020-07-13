Мошенник заработал миллионы на выдуманных проститутках

В Волгоградской области задержан 19-летний житель Волжского. Парня обвиняют в мошенничестве. Об этом, со ссылкой на региональное УМВД, сообщает V1.RU.

По версии следствия, молодой человек создал сайт, на котором предлагались услуги проституток. Фото «жриц любви» он скачивал из соцсетей, а для связи оставил свой телефон.

Звонивших мошенник убеждал перечислить ему деньги в качестве предоплаты, после чего переставал выходить на связь и блокировал клиента.

Суммы, которые мужчины перечисляли за услуги проституток, были разные: от тысячи до 50 тысяч рублей. Больше всего не повезло 23-летнему жителю Волгограда, который перечислил «сутенёру» более 2,5 миллионов рублей.

Пострадавший позвонил по указанному на сайту телефону и согласился перевести деньги. Но каждый раз мошенник убеждал его, что денежный перевод не прошёл по причине технического сбоя, и просил вновь перечислить деньги. Завершилось тем, что злоумышленник убедил клиента, что тот устроил сбой в системе платежей и на его устранение требуется крупная сумма. В конце концов молодой мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

Сообщается, что для того, чтобы выйти на подозреваемого, оперативникам потребовалось несколько месяцев. В отношении предприимчивого 19-летнего волжанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».