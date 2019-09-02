Мошенничество или магия: Житель Петербурга продает «камень – исполнитель сокровенных желаний»

14 августа житель Санкт-Петербурга разместил на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже чудо-камня. По словам продавца, его камешек может исполнять тайные желания.

Также продавец утверждает, что камень был доставлен в Северную столицу из населенного пункта Лызлово (Московская область). Там находится святое место. За свой товар житель Питера хочет получить 250 000 рублей, сообщает Питер ТВ.

«Просят о самом сокровенном желании: об удаче в любви, о счастливом браке или о зачатии, о замужестве, о рождении детей, о семейном счастье. Оберегающие семью от ссор и измен и дарующие бесплодным парам чудо рождения ребенка». Именно так описал продаваемый валун петербуржец.

Фото: Avito