На главную Новости мира Молодые красноярцы закидали мэрию коктейлями Молотова
Новости мираПроисшествия

Молодые красноярцы закидали мэрию коктейлями Молотова

В суд отправлено дело в отношении молодых поджигателей здания мэрии Красноярска. Инцидент произошел в марте во время Зимней Универсиады.

Как пишет НГС 24, злоумышленники закидали здание администрации города коктейлями Молотова. Однако на одного из них пролилась зажигательная смесь, из-за которой на нем загорелась одежда.

Хулиганы были задержаны. Ими оказались администрации парни 26 и 27 лет. В настоящее время один из парней находится под стражей, другой — под домашним арестом. Поджигателям грозит до 7 лет лишения свободы.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Кузбассе у пенсионерки в кассе банка украли полмиллиона рублей

В Чехове отец устроил самосуд над насильником маленькой дочери

В Приморье машина намоталась на столб