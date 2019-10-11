Молодые красноярцы закидали мэрию коктейлями Молотова

В суд отправлено дело в отношении молодых поджигателей здания мэрии Красноярска. Инцидент произошел в марте во время Зимней Универсиады.

Как пишет НГС 24, злоумышленники закидали здание администрации города коктейлями Молотова. Однако на одного из них пролилась зажигательная смесь, из-за которой на нем загорелась одежда.

Хулиганы были задержаны. Ими оказались администрации парни 26 и 27 лет. В настоящее время один из парней находится под стражей, другой — под домашним арестом. Поджигателям грозит до 7 лет лишения свободы.