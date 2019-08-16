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Молодой человек спас мужчину во время пожара в Подмосковье

14 августа молодой человек спас мужчину из полыхающего дома. Героический поступок парень соверши на территории поселка Дивный в Московской области. Информация об инциденте была размещена в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что возгорание в частном жилом доме случилось примерно в 16:50. Внутри вспыхнувшего здания был мужчина. Он не мог выбраться сам из дома. К счастью, мимо шел 25-летний молодой человек Шахрияр Ахундов.

Он перепрыгнул забор участка, на котором располагается загоревшийся дом. Затем парень вошел в здание, прошелся по комнатам, увидел беспомощного человека на диване, закинул на плечо потерпевшего и вынес на улицу.

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