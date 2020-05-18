Молодая мама «спасла» ребенка от медиков и убила его

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23-летняя девушка найдена в Коломне (Московская область). По предварительным данным, она пропала 16 мая, убив своего 9-месячного ребенка.

Сперва женщина была в больнице вместе с сыном. Когда она выписалась, о своих действиях она мужу не сообщала. Вместо этого она отправилась на съемную квартиру. Именно там хозяин жилья нашел труп 9-месячного ребенка и письмо отцу погибшего малыша. В обращении мать ребенка пояснила, что не могла более смотреть на слезы сына, когда ему делали уколы и брали анализы в медучреждении, поэтому соврала специалистам, что мальчику стало лучше и добилась выписки.

Она решила не заставлять ребенка страдать, но не знала, как это сделать. По мнению работников СК РФ, девушка задушила малыша. Уточняется, что после убийства молодая мать скрылась в лесу, желая погибнуть. Однако ее нашли. Сейчас ведется расследование, сообщает КП.