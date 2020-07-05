Модель из Челнов попала на обложку Playboy

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Популярная фотомодель из Набережных Челнов (Татарстан) Лия Ситдикова попала на обложку откровенного журнала Playboy в Южной Африке. Девушка стала лицом июльского номера.

Фотография обложки, на которой позирует Лия, была опубликована на официальном аккаунте издания в Инстаграме. Кадр появился и на странице Лии.

На снимке обнаженная Лия позирует, лежа на серфинговой доске. Фото сделано на фоне моря. Модель красиво изгибается, показывая свою пластику, а также закрывая грудь руками.