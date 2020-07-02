Многодетная мать защищает сожителя, обвиняемого в изнасиловании дочери

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Сожительница Сергея Кукушкина, которого обвиняют в изнасиловании полуторагодовалой дочери в Бугульме, не считает его виновным. Об этом пишет телеканал НТВ.

Сообщается, что сначала суд оправдал мужчину, поскольку, вероятно, сексуального умысла не было, он просто разозлился и хотел таким образом отомстить сожительнице. Кукушкин заявляет, что это был несчастный случай. Якобы он виноват лишь в том, что неопытный отец, а еще его подвело треснувшее кольцо.

Отмечается, что женщина не хотела вызывать скорую помощь, поскольку понимала, что мужчину могут обвинить в насилии. Однако это сделал сам сожитель. Женщина уверена в невиновности супруга.

«Он ничего не делал того, в чем его обвиняют. Нет доказательств. Да, он нанес легкую травму ребенку. Случайно!» – отметила она.

Следователи не исключают, что она «покрывает» мужа: травма небольшая, а мужу грозит до 14 лет тюрьмы. В телефоне Сергея нашли доказательства того, что он изучал ассортимент интим-принадлежностей.

3 июля Верховный суд Татарстана приступит к апелляционному рассмотрению скандального дела.