Многодетная мать бросила младенца на лавке в Подмосковье

В Подмосковье многодетная мать бросила на лавочке новорожденную девочку. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

При этом женщина не смогла объяснить причину своего поступка и заявила, что ей все равно на чужое мнение.

«Какая разница? Я не хочу с вами разговаривать… Пусть говорят, что хотят – все равно. У всех своя правда», – отметила она.

Ранее сообщалось, что малышку рано утром обнаружили соседи. Они сразу вызвали скорую помощь, иначе она бы замерзла. По словам очевидцев, у младенца уже не было сил кричать. Он был укутан, всего лишь в тонкую простыню.

Девочка стала пятым ребенком для своей матери. Женщина родила в своей квартире и об этом не знали ни врачи, ни полицейские. Многодетная мать нигде не работает. Все дети были от разных мужчин, и финансово из них никто не помогал, утверждают соседи.

Возможно, мать лишат родительских прав. Не исключено, что девушку привлекут к уголовной ответственности.