Младенца убило упавшими воротами в Геленджике

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 7-месячной девочки в Геленджике. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на следственное управление СК РФ по региону.

Сообщается, что 44-летний мужчина нарушил ПДД, что привело к смерти ребенка. Он припарковал бетоносмеситель во дворе своего дома, однако не исключил самопроизвольное движение машины, зная о неровном покрытии двора.

В итоге машина поехала и опрокинула ворота на женщину, проходившую в этот момент мимо вместе со своими маленькими детьми. Младенец скончался на месте от полученных травм.