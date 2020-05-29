Мишустин признал СМИ пострадавшими из-за коронавируса

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Средства массовой информации признаны отраслью, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для представителей пострадавших отраслей.

Как сообщает ТАСС, в правительство неоднократно обращались граждане, ассоциации, а также представители органов государственной власти с просьбой поддержать СМИ в это трудное для них время.

Среди мер поддержки, которые распространяются на СМИ, — полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при использовании недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке в 2% на любые цели, мораторий на банкротство, а также проведение плановых и внеплановых проверок.