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Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию

7info 2
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Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Такое предложение содержится в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин.

Источник, знакомый с текстом, рассказал «Известиям», что в документ постоянно вносятся правки и окончательная редакция может отличаться от рабочей версии.

Согласно плану, до конца 2020 года на заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пенсии остается три года. Сегодня такая возможность доступна гражданам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

По мнению авторов документа, такая мера поможет поддержать занятость и рынок труда.

Кроме того, документ предлагает повысить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей на три месяца с мая 2020 года (сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей). На тот же срок планируется приравнять размер выплат для ИП, вынужденных прекратить деятельность после 1 марта, к МРОТ (12,1 тыс. рублей). Также в плане указаны развитие гибких форм занятости и разработка онлайн-программ переобучения и повышения квалификации.

Инициативы помогут снизить социальную напряженность и не потребуют больших расходов бюджета, считают эксперты.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Три как два: в кабмине обсуждают смягчение условий для досрочных пенсий

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