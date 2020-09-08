Минтруд предложил 31 декабря сделать выходным днем

Министерство труда РФ подготовило проект о переносе выходных дней в 2021 году. В частности, появилось предложение о каникулах с 1 по 10 января для всех россиян, сообщает пресс-служба министерства труда.

К такому мнению пришли министры из-за того, что в следующем году несколько праздничных дней будут совпадать с выходными. Например, 2 и 3 января — суббота и воскресенье. Так как это уже не считает рабочими днями, в министерстве предложили перенести выходные на 5 ноября и 31 декабря.

Таким образом, в 2021 году хотят сделать нерабочими днями следующие даты:

с 1 по 10 января; с 21 по 23 февраля; с 6 по 8 марта; с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 12 по 14 июня; 4 по 7 ноября; 31 декабря.