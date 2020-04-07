Министр просвещения рассказал, как учителям будут платить за дистанционное обучение

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С 6 апреля в России стартовало дистанционное обучение. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответил на вопросы учителей и родителей по этой теме.

Учителя написали, что опасаются не получить зарплату за период дистанционного обучения. Сергей Кравцов ответил, что ни об отмене оплаты, ни о её снижении речи быть не может. Педагоги получат заработную плату в полном объёме.

Многих интересовал вопрос, должны ли учителя находиться в школе в период дистанционного обучения.Как рассказал Кравцов, губернаторы могут принять такое решение. Этот момент зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Главное — чтобы школьники получили образование и сохранили здоровье.

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