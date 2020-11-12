Мигранты похитили подростков и заставили строить сауну в Москве

Следователи направили в суд дело трех мужчин, обвиняемых в похищении подростков и использовании их рабского труда в Москве. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».

По версии следствия, инцидент произошел 22 мая прошлого года. Злоумышленники зашли в магазин на Щелковском шоссе и приметили там трех подростков.

Применив физическую силу, они затолкали их в машину и отвезли в жилой дом, где заперли в подвальном помещении и заставили заниматься строительством сауны.

Отмечается, что один из парней сымитировал сердечный приступ. Подростка разрешили вывести его на воздух, после чего они сбежали.

По предварительной информации, обвиняемые — мигранты, приехавшие из Казахстана и Узбекистана.