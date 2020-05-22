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Мигранты месяц удерживали краденного алабая в иномарке

Алексей Агеев
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В Москве мигранты украли пса породы алабай и спрятали его в багажнике легковушки. Жителям домов, где была припаркована машина, удалось спасти собаку из плена 21 мая.

О краже животного стало известно, потому что замурованный пес постоянно выл под окнами двух домов в Зеленограде. Местные жители быстро обнаружили, откуда берется лай. А вот хозяина иномарки найти не получилось. 21 мая местные жители вызвали спасателей, которые очень быстро вскрыли багажник седана и вытащили оттуда алабая. Пес, оказавшись на свободе, стал радостно вилять хвостом.

При вскрытии машины присутствовала женщина, которая узнала в «заключенном» украденного пса Джека. Она увела собаку с места инцидента, попросив прекратить съемку, чтобы воры не проследили маршрут следования. Позднее в Сети появились видео, на которых краденный алабай играл с другой собакой такой же породы, сообщают Вести.

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