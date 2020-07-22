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Новости мираПроисшествия

Мигранты избили и поочередно изнасиловали школьницу в Москве

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девочки в столице. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, в полицию обратился молодой человек и рассказал, что изнасиловали его 16-летнюю подругу. По словам потерпевшей, она отдыхала в кафе с 25-летним приятелем и распивала спиртное. Внезапно она почувствовала себя плохо.

Некоторое время спустя она очнулась в чужой квартире без одежды. Выяснилось, что инцидент произошел в Колпачном переулке. Полицейские задержали двоих уроженцев Таджикистана 25 и 29 лет. Мигранты избивали девочку и по очереди насиловали.

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