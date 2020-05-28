Мигрант облил бензином и поджег уборщицу в Москве

Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности инцидента, который произошел накануне на улице Ферганская в Москве. Известно, что в подсобном помещении злоумышленник облил бензином и поджег 30-летнюю уборщицу.
Им оказался 27-летний выходец из Средней Азии. Всему виной неразделенная любовь. По словам мужчины, он был знаком со своей жертвой уже больше года. До недавнего времени мигрант проживал с женщиной в одной квартире.
Сообщается, что молодой человек пытался добиться расположения женщины, однако она была равнодушна к нему. Злоумышленник решил отомстить бесчувственной возлюбленной. Его целью было изуродовать ее и заставить страдать.
Отметим, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Уборщица с ожогами трех степеней различных частей тела находится в реанимационном отделении больницы.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram