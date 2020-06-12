Мигрант изнасиловал лесбиянку в кустах у детской площадки в Москве

-

Сотрудники полиции задержали мигранта, который подозревается в совершении насилия сексуального характера над 31-летней москвичкой. Об этом пишет портал «Nation News».

Сообщается, что женщина возвращалась домой после работы на западе столицы. К ней подошел молодой человек и предложил распить с ним спиртное, на что та согласилась. Они устроили застолье около детской площадки.

В какой-то момент женщина отошла в ближайшие кусты. Злоумышленник воспользовался ситуацией, повалил ее на землю и изнасиловал. Увидев проходящего мимо мужчину, потерпевшая закричала, после чего смогла выбраться из рук насильника.

Выяснилось, что жертва является лесбиянкой. Проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела.